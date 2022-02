Saïed, en marge du Sommet de Bruxelles: l’Afrique est aux Africains et les richesses spoliées doivent être restituées

Le président de la République Kaïs Saïed a déclaré, jeudi, que « l’Afrique est aux Africains » et que « l’argent et les richesses spoliées doivent être restituées aux peuples du continent qui souffrent de conditions difficiles aux plans économique, social et politique ».

Le Chef de l’Etat a souligné, dans une déclaration à l’envoyée de TAP en marge de sa participation au 6e Sommet Union européenne- Union Africaine, l’impératif de construire les relations entre les pays de l’UA et l’UE sur la base de nouveaux critères fondés sur l’égal-à-égal, la franchise et la transparence, et sur une lecture émanent de la volonté des peuples de connaître la vérité et de parvenir à une justice équitable.

Le président Saïed s’est par ailleurs interrogé sur « les raisons de la préoccupation de certains Etats quand on évoque les vérités ». « Ils se permettent de s’ingérer dans les affaires des autres et parlent de justice équitable et d’indépendance de la magistrature, alors qu’ils couvrent des crimes et des spoliations des richesses des peuples », a-t-il ajouté.

Kaïs Saïed a, en outre, insisté sur la nécessité de remédier aux vraies causes de la dégradation de la situation en Afrique « et non de traiter les conséquences sous de nouvelles appellations », regrettant que l’organisation de l’unité africaine était « un rêve qui s’est vite évaporé ».

Les travaux du 6e Sommet UE-UA ont démarré ce jeudi à Bruxelles et se poursuivront vendredi avec la participation d’une cinquantaine de Chefs d’Etat et de gouvernement des deux continents.