Saied et Bouden sincères dans leur volonté d’ouvrir les dossiers économiques et sociaux, estime l’UGTT

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé du secteur privé, Mohamed Ali Boughdiri, a affirmé que le président de la République, Kais Saied, et la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, sont animés d’une sincère volonté de rectifier le parcours et d’ouvrir les dossiers économiques et sociaux.

Dans une interview au quotidien Assabah parue ce mercredi, il a souligné la nécessité pour le chef de l’Etat et le gouvernement de pouvoir disposer de davantage de temps pour trouver des mécanismes efficaces de réguler la prix , de lutter contre la corruption et de mettre fin aux agissements des spéculateurs qui poussent vers l’aggravation de la situation.

Le responsable le syndical a fait état d’indicateurs positifs dont l’augmentation de la production des phosphates et le retour même relatif de la confiance dans le pouvoir, selon ses dires.