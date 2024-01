Saied insiste sur la nécessité d’assainir l’Office du commerce

Le président de la République, Kais Saied, a souligné, lors d’une visite qu’il a effectuée jeudi au siège de l’Office du commerce de Tunisie, la nécessité d’assainir cette institution et ses circuits de distribution et de demander des comptes à un certain nombre de ses fonctionnaires pour avoir saboté la conclusion d’un accord de financement aux fins de l’achat du café en dissimulant un chèque d’un montant d’un million de dinars au titre garantie auprès d’une institution bancaire.

Le chef de l’Etat a précisé que ce chèque a été retiré par la Secrétaire générale et du Directeur central des services financiers de l’Office du commerce et a été dissimulé dans le but d’entraver l’approvisionnement du marché en café en juin 2022.

Le président de la République a déclaré que le but était d’affamer le peuple et d’envenimer la situation, ajoutant que la distribution des denrées de base par l’Office du commerce était entachée d’un évident manque de transparence doublé d’une tentative de saper le peuple tunisien dans son gagne-pain.

Kais Saied a affirmé que tout manquement à l’exercice de la responsabilité expose son auteur à la sanction d’être révoqué de ses fonctions.

