Saied: L’indépendance n’est pas une cérémonie à organiser !

Le président de la République Kais Saied a assisté au lancement du premier satellite tunisien, ce lundi 22 mars 2021. Il a déclaré à ce propos qu’il ne nous manque qu’une volonté nationale et des objectifs infaillibles, rapporte Mosaique fm.

Il a par ailleurs déclaré en faisant allusion à la fête de l’indépendance que, c’est la liberté et non un document ou une cérémonie que l’on organise.

« La vraie indépendance est d’être souverain sur la terre et de traiter avec autrui sur le même piédestal du respect et de l’égalité », conclut-il