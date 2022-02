Saïed met fin aux fonctions de Chokri Cheniti à la tête de la Radio tunisienne

Le Président de la République Kaïs Saïed a décidé de mettre fin aux fonctions de Chokri Cheniti à la tête de la Radio tunisienne et d’annuler toutes les nominations et désignations qu’il a opérées, indique lundi soir un bref communiqué publié sur la page officielle de la présidence.

Chokri Cheniti, conseiller des services publics, a été chargé de diriger provisoirement l’institution de la Radio tunisienne en vertu d’un décret présidentiel publié le 29 septembre dernier sur le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT).

Cheniti a émis, plus tôt ce lundi, une note nommant des figures médiatiques de la Radio tunisienne à la tête de Radio Jeunes et de Radio Zeitouna ainsi qu’à la direction d’unités de la Radio tunisienne.