Saied ne projette pas de dissoudre l’ISIE et d’y substituer le ministère de l’Intérieur

Le président de la République, Kais Saied ne forme pas le projet de dissoudre l’ISIE ni de charger le ministère de l’Intérieur de l’organisation des prochaines échéances électorales. Tel est le démenti apporté par le vice-président de l’Instance, Farouk Bouasker, au lendemain de sa rencontre avec le chef de l’Etat.

- Publicité-

S’exprimant, mardi Sur les ondes d’Express fm, il a ajouté que Saied a exprimé son attachement aux rendez-vous électoraux annoncés le 13 décembre dernier, signalant que des textes seront bientôt publiés à cet effet. De même, certaines lois seront également modifiées suivant une démarche participative et après la consultation de l’ISIE.

« Il est possible de respecter les rendez-vous électoraux et les délais prévus », assure Bouasker, soulignant que le décret convoquant les électeurs à participer au référendum doit être publié au JORT avant le 25 mai 2022 afin d’organiser la campagne du référendum durant 3 semaines et jusqu’à la date du référendum du 25 juillet 2022.

Le vice-président de l’ISIE a indiqué que Saied a l’intention de modifier le texte régissant le déroulement du référendum, ajoutant que le Conseil de l’ISIE a décidé de lancer une campagne pour l’inscription des électeurs directement le mois de Ramadan, c’est-à-dire dès début mai.