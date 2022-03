Saied « perdrait sa légitimité qui lui est très chère », selon Slim Loghmani

Le constitutionnaliste Slim Loghmani a estimé que le président de la République, Kais Saied s’est enfermé dans le carcan d’une personne « solitaire et isolée », ce qui, a-t-il ajouté, « lui ferait perdre sa légitimité qu’il chérit plus que tout ».

Le chef de l’Etat a refusé « le bras tendu de l’UGTT aux fins du lancement du dialogue sur l’après 25 juillet », a-t-il expliqué sur Mosaïque fm, soulignant que « l’approche qu’il a adoptée a généré le sentiment que les parties politiques ont été toutes abandonnées, ce qui est de nature à laminer la ‘légitimité du Président’, alors que le parcours solitaire emprunté par Saied provoquera le boycott par les forces politiques du référendum et des prochaines élections et partant bridera la chose que Kais Saied chérit le plus, à savoir sa ‘légitimité’ » , selon ses dires.