Le président de la République, chef suprême des forces armées, Kais Saied a exprimé, mercredi, sa fierté quant à la neutralité de l’institution militaire, sa discipline et sa loyauté totale envers la patrie.

« Nous ne sommes pas partisans de la guerre mais lorsque les batailles s’imposent à nous, nous les mènerons avec détermination contre les ennemis de la patrie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et nous vaincrons sur tous les fronts », a-t-il souligné lors de la cérémonie qu’il a présidé, ce mercredi, au Palais de Carthage à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de la création de l’Armée nationale.

Dans l’ordre du jour qu’il a prononcé à cette occasion, le chef de l’Etat a exprimé son respect aux efforts déployés, de nuit comme de jour, par les forces militaires pour défendre la patrie.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Kais Saied a salué la contribution de l’institution militaire dans la garantie de la bonne marche des services publics en imposant le respect de la loi et du couvre-feu.

Il a, aussi, rappelé les efforts de l’Armée de l’air dans le rapatriement des Tunisiens bloqués dans les quatre coins du monde.

« Il est grand temps de mettre en place un nouveau système juridique en adéquation avec l’époque », a-t-il affirmé, estimant que certains textes doivent faire l’objet d’une révision juridique. « Nous œuvrerons à leur réalisation dans les plus brefs délais », a-t-il assuré.

Le président de la République a salué le drapeau au son de l’hymne national et passé en revue un détachement des trois armes participant à la parade militaire.

Il a, à cette occasion, remis leurs galons à des militaires promus à des grades supérieurs et décoré d’autres pour leur participation dans la lutte contre la pandémie de Coronavirus en reconnaissance pour leurs efforts.

A la fin du défilé militaire, le chef de l’Etat a reçu le flambeau marquant la célébration du 64e anniversaire de la création de l’Armée nationale.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée des représentants du peuple, du chef du gouvernement, des ministres de la Défense nationale, de la Justice et de l’Intérieur ainsi que des membres du Conseil supérieur des armées et des cadres militaires.