Saied recommande la poursuite des opérations pour enrayer la spéculation

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, lundi au palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, le directeur général de la Sûreté nationale. Mourad Saied, et, le directeur général et commandant de la Garde nationale, Houcine Gharbi.

La réunion a porté sur les efforts déployés pour lutter contre le phénomène de la migration irrégulière dans plusieurs villes tunisiennes, notamment le démantèlement des réseaux criminels qui en tirent les ficelles.

Le chef de l’Etat a également souligné, une fois de plus, la nécessité de poursuivre les opérations de sécurisation des abords des écoles et des lycées et de lutter avec fermeté contre le phénomène du trafic de stupéfiants.

D’autre part, a été soulignée l’importance de poursuivre les opérations conjointes sur le terrain entre les différents rouages de l’État pour enrayer le phénomène de monopole et de spéculation illégale.

Par ailleurs, le président de la République a donné ses instructions sur la nécessité de poursuivre les opérations visant à éliminer toutes les manifestations de construction anarchique et sur la nécessité pour les communautés locales d’assumer leurs responsabilités dans la conduite des opérations de nettoyage à grande échelle et la protection de l’environnement.