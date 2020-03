Saied s’adresse ce soir aux Tunisiens

Le président de la république, Kais Saied s’adressera au peuple ce soir 31 mars après la fin des travaux du conseil de sécurité nationale qui se dérouleront aujourd’hui en présence du président de l’ARP, Rached Ghannouchi et du chef du gouvernement, des ministres régaliens et des ministres de la santé et du commerce, rapporte Mosaique fm.

Le chef de l’Etat prononcera un mot lors de l’ouverture des travaux du conseil de sécurité nationale et pourrait s’adresser au peuple en direct en cas de prises de nouvelles décisions importantes concernant le confinement général.