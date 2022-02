Saïed s’entretient, à Bruxelles, avec la Secrétaire générale de l’OIF

Le président de la République Kaïs Saïed s’est entretenu avec la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo., en marge du Sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne dont les travaux ont démarré jeudi, à Bruxelles.

Le chef de l’Etat s’est félicité, à cette occasion, du niveau de coordination entre la Tunisie et l’OIF dans le cadre des préparatifs du prochain Sommet de la Francophonie qui aura lieu à Djerba, indique un communiqué de la présidence de la République.

Il a souligné le souci de la Tunisie d’assurer toutes les conditions de réussite à ce Sommet, afin d’en faire un événement exceptionnel qui renforce les opportunités et les horizons de la coopération au sein de l’espace francophone.

Il a, dans ce sens, affirmé que les préparatifs logistiques du 18ème Sommet de la Francophonie sont achevés, assurant que la Tunisie est fin prête à accueillir les délégations des pays frères et amis.

« Le Sommet de Djerba donnera une nouvelle impulsion à l’action de l’OIF », a-t-il déclaré, précisant que la Tunisie partage avec les Etats membres de l’OIF les valeurs de la démocratie, des libertés et des droits de l’Homme et est déterminée à poursuivre l’action commune en vue de les consacrer davantage.

Pour sa part, la secrétaire générale de l’OIF s’est félicitée que la Tunisie soit prête pour accueillir le Sommet, saluant les efforts déployés pour la tenue de cet événement dans les meilleures conditions.

Elle a, en outre, évoqué la progression réalisée dans l’élaboration des textes qui seront publiés au terme du Sommet en coordination avec l’OIF, la Tunisie et les autres Etats membres de l’organisation.

Louise Mushikiwabo a, par ailleurs, indiqué qu’une délégation de l’OIF se rendra prochainement en Tunisie pour discuter avec les parties concernées des aspects de fond et visiter les sites qui accuielleront l’événement.