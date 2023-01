Saied s’offre une virée dans la Médina et l’avenue Habib Bourguiba

Le président de la République, Kais Saïed, s’est rendu sur l’avenue Habib Bourguiba, à Tunis, ce vendredi 13 janvier 2023, où il a rencontré un certain nombre de citoyens et écouté leurs doléances.

La visite de Kaïs Saïed coïncide avec l’intention de plusieurs forces politiques de célébrer le 14 janvier, date de la chute du régime de l’ancien président de la République, Zine El Abidine Ben Ali, dans cette avenue, note Mosaïque fm.

Par la suite, le chef de l’Etat a visité la mosquée de la Zitouna, en passant par la Médina de Tunis, où il a rencontré plusieurs commerçants.

Dans une déclaration aux médias, Kaïs Saïed a indiqué que la fête de la Révolution est le 17 décembre et non le 14 janvier et ce, en référence aux appels à célébrer la Révolution, demain, dans la rue.