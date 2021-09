Saisie de 10 mille paquets de cigarettes et 7710 articles de fournitures scolaires

Les brigades de contrôle économiques dans le gouvernorat de Bizerte, ont saisi, lundi, 10000 paquets de cigarettes et 7710 articles de fournitures scolaires aux origines inconnues, dissimulés dans un entrepôt illégal situé dans la localité de Bazina relevant de la délégation de Joumine, a indiqué à la TAP, le directeur régional du commerce, Yasser Ben Khlifa.

- Publicité-

Le responsable a fait savoir que cette opération intervient dans le cadre de la lutte contre la spéculation et la contrebande, notant que des poursuites judiciaires seront engagées à l’encontre des contrevenants, pour détention illicite de marchandises, stockage illégal, ainsi que l’exercice d’une activité commerciale non déclarée et spéculation.