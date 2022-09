Saisie de 15 mille cahiers subventionnés à l’Ariana

Environ 15 mille cahiers subventionnés stockés dans un entrepôt situé dans une adresse non déclarée sur la facture d’achat ont été saisi par les services de contrôle économique relevant de l’administration régionale du commerce et du développement des exportations de l’Ariana, en coordination avec les services de sécurité.

Les quantités saisies ont été sauvegardées en attendant la finalisation des procédures de vente. La valeur de ces cahiers (plus de 23 mille dinars) sera déposée dans le trésor public, selon le ministère du commerce et du développement des exportations.

Un procès de saisie a été établi contre le contrevenant pour spéculation illégale conformément aux dispositions du décret n°14 de 2022.

Il est à noter qu’une pénurie du cahier subventionné est enregistrée sur le marché.

