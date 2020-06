Saisie de marchandises vendues en contrebande d’une valeur de 19 MD

Les unités de la garde de la douane ont saisi, au cours du mois de juin courant, des quantités importantes de marchandises vendues en contrebande d’une valeur de 19 millions de dinars (MD), a indiqué la Direction générale de la douane dans un communiqué publié lundi.

Quelque 400 affaires relatives à la vente de marchandises de contrebande ont été enregistrées par la Direction générale de la douane. Les marchandises vendues en contrebande concernent essentiellement des lingots d’or, des devises, des paquets de cigarettes, des carburants, du prêt-à -porter et des appareils électroniques.

Il s’agit de la saisie de 540 mille paquets de cigarettes et de maâssel, 22 900 litres de carburants, de 12 tonnes des vêtements et de chaussures utilisées (friperie), de 5600 kg de fruits secs, de 20 mille appareils électroniques et de batteries.

Les brigades de la garde douanière ont également saisi 32,8 kg d’or d’une valeur de 5,3 MD et des devises de 3 MD.