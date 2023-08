Présidée par Nouri Chaabane, STA vendait moins et gagnait à l’avenant

La société STA est concessionnaire automobile cotée sur la Bourse de Tunis depuis mars 2022. Ses états financiers sont donc publics, et intéressent aussi les autres 30 % d’actionnaires qui y ont investi. Son conseil d’administration est présidé par le magnat des BTP Nouri Chaabane, dont le groupe est l’actionnaire de référence. La rémunération du PCA, au titre de l’exercice 2020, était d’un montant brut de 184 615,380 Dinars, et était montée à 208.615 DT en 2022, rien qu’en jetons de présence.

– Les chiffres de l’ATTT la placent mal

Sur le marché tunisien de l’automobile, et à fin juillet 2023, la marque VP chinoise « Chery » que représente cette entreprise était à la 17ème position des immatriculations en global market. La marque n’avait vendu que 461 véhicules en 7 mois contre 1.369 en 2022. Elle n’affichait qu’une PdM (Part de Marché) de 1,46 %, et ses ventes s’inscrivaient en drastique baisse de plus de 67 % en GA (Glissement annuel).

En VP (voitures particulières), la marque ne représentait qu’une PdM de seulement 1,98 % pour l’exercice 2023 (5,8 % en 2022) selon les chiffres de l’ATTT (Agence tunisienne de transport terrestre) et ses ventes baissaient de 66,33 % en glissement annuel. Sur la niche des voitures populaires, et jusqu’à fin juillet 2023, la marque n’aurait vendu qu’un seul véhicule.

Les chiffres de l’ATTT, défalqués par concessionnaire, ne lui attribuaient même qu’une PdM de 1,37 % pour l’exercice 2023, et le « Grey Market » tunisien, où la Dacia de Renault s’envolait de 46,6 % (+37,84 % pour les Mercedes et +25,15 % pour les Volkswagen, juste pour l’exemple) ne semblait pas s’y intéresser. Les boursicoteurs, par contre, encore. Introduite en bourse par Offre à Prix Ferme au prix de 17 DT l’action, elle se négociait encore vendredi 25 août 2023 à 22,49 DT.

– Mévente à la mi-23, malgré l’important stock

Les états financiers intermédiaires de STA où le groupe Chaabane détenait 47,8 % du capital, laissaient voir des revenus presque divisés par deux. Les ventes locales de voitures neuves passaient de 61,1 MDT à fin juin 2022, à seulement 29,2 MDT et le total des revenus dégraissait de 30,7 MDT d’un coup en glissement annuel, passant de 63,1 MDT à 32,3 MDT. Sa marge commerciale descendait de 7,9 MDT à 5,6 MDT, et sa valeur ajoutée brut passait de 6,258 MDT en juin 2022, à 4,877 MDT en juin dernier.

Son stock de véhicules neufs (VN) selon les deux tableaux piochés dans le bilan, restait pourtant assez élevé, à plus de 40.553.232 sans compter le stock en douane

Ceci donnerait à penser que l’entreprise a du stock, mais vendrait peu, comme en témoigne la baisse de ses ventes VN au 1er semestre 2023. Au terme du premier semestre 2023, la STA faisait état de « l’arrêt de l’inscription et de la commercialisation » de l’une de ses voitures populaires, et « l’arrêt de la commercialisation des voitures berlines » de la marque. Et peut-être, le bilan du commissaire au compte (Cabinet Chaabane) n’en donnant pas explication, que ces arrêts de commercialisation seraient derrière la mévente.

Dans le communiqué sur ses indicateurs d’activité du 1er trimestre 2023, l’entreprise dont les revenus chutaient déjà de 57 %, soulignait que « cette diminution de chiffre d’affaires s’explique par les retards des livraisons des véhicules d’où la commercialisation effective des véhicules a démarré fin février 2023 date de leurs arrivées dans les locaux de la société, soit deux mois pratiquement sans stocks ». Les stocks se seraient-ils améliorés depuis ? On le saura avec les prochains chiffres de fin septembre 2023.

– Des charges d’exploitation et l’IS en baisse, des charges financières en hausse

Le total des charges d’exploitation du 1er semestre 2023 baissait de presque 29 MDT en GA. Cette baisse des charges ne parvenait cependant pas à redresser le résultat d’exploitation. Ces derniers baissaient à un peu plus de 3 MDT, contre plus de 4,5 MDT à la mi-juin 2022.

Ses charges financières nettes augmentaient de 917.704 DT en GA, et dépassaient le total de tout l’exercice 2022 (247.117 DT). Les placements de l’entreprise n’étaient plus aussi productifs, qui passaient de 268 mille DT à seulement 17,3 mille DT. Même, le montant de son IS (Impôt sur les sociétés) baissait à 464.346 DT contre 975.727 DT au 1er semestre 2022. Mais tout cela n’arrivait toujours pas à remonter le résultat net de la période pour la STA. A fin juin 2023, le bénéfice n’était que d’un peu plus de 1,521 MDT, contre un peu plus de 3,605 MDT en juin 2022