Saisie de marchandises vendues en contrebande et d’un montant de 280 md en devises dans plusieurs régions

Des patrouilles de la garde de la douane à Monastir, Sousse, Regueb et Kasserine ont saisi des marchandises vendues en contrebande d’une valeur d’environ 111 mille dinars (md) et des devises d’une valeur de 280 mille dinars, selon un communiqué de la direction générale de la douane publié dimanche à Tunis.

La brigade de la garde de la douane à Monastir a saisi des sommes en devises (47 300 euros et 1167 dollars) et en monnaie locale (38 mille dinars) dans une résidence dans la région de Sahline.

La même source a expliqué que ces sommes avaient été saisies, vendredi, à la suite d’un travail de renseignement effectué par l’unité de renseignement relevant de la garde de la douane à Sousse.

De même, une patrouille de la garde de la douane à Sousse a saisi un montant de 100 mille dinars en billets, cachés dans une voiture qui était surveillée au niveau de la route reliant Kairouan à Sousse

La direction générale de la douane a déclaré que le conducteur de la voiture n’a pas indiqué la source de ce montant qui a été saisi et un procès-verbal a été rédigé pour motif d’infraction aux règlements de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent.

Les agents de la même brigade ont saisi samedi, au niveau de la zone de Riyadh à Sousse, une quantité importante de cigarettes vendues en contrebande, pour une valeur de 37mille dinars dissimulés dans un véhicule destiné au transport de poissons.

D’un autre côté, la brigade de la garde douanière à Regueb a saisi une quantité de pneus en caoutchouc écoulés en contrebande, d’une valeur de 24 mille dinars et celle de Kasserine a confisqué une quantité importante de prêt-à-porter et des chaussures de sport, d’une valeur de plus de 50 mille dinars.