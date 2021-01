Saisie de tonneaux réservés au transport de produits liquides importés

Les services douaniers au port de Sfax sont parvenus à déjouer une opération d’importation sans déclaration douanière de quatre tonneaux réservés au transport des produits liquides estimés à un million de dinars, selon un communiqué publié mercredi par la direction générale de la douane.

La société importatrice a tenté de déclarer ces tonneaux sous une fausse clause pour échapper aux procédures de contrôles techniques, en déclarant les tonneaux importés en aluminium alors qu’ils sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui exige un accord préalable de l’Agence Nationale de la Métrologie au ministère du Commerce et du développement des exportations.

Les tonneaux importés ont été saisis et un rapport a été rédigé à cet effet. Parallèlement, les services douaniers ont été appelés à la vigilance concernant les opérations d’importation de ce genre de marchandises. Cette opération a été considérée comme une norme dans la nomenclature de ciblage préalable des unités de chargement et de gestion de risques, pour confronter toute tentative de fraude commerciale similaire.

