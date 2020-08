Saisie douanière d’un million de dinars planqué dans une boutique à Menzel Bourguiba

La brigade de la Garde douanière vient de saisir, dans la région de Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte), une somme d’un million de dinars tunisiens, cachée à l’intérieur d’un coffre fort dans une boutique, a indiqué samedi, dans un communiqué, la Direction générale de la Douane.

Et de préciser que « le propriétaire du magasin n’a pas présenté des documents attestant la légalité de la détention d’une telle somme »,

Le ministère public a ordonné de saisir le montant susmentionné et de déférer l’affaire à la brigade économique, relevant du ministère des Finances, pour poursuivre les investigations.

A noter que cette opération a été menée par une patrouille conjointe avec les services de la Direction régionale des impôts et ceux de Commerce, dans le cadre des activités ciblant la garantie de la régularité de l’approvisionnement et de la lutte contre la contrebande et le commerce parallèle.