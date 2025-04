Saisie d’une grosse quantité d’ecstasy à Nabeul

Lors d’une opération sécuritaire d’envergure menée récemment dans le gouvernorat de Nabeul, les unités de la Garde nationale ont réussi à démanteler un réseau international de trafic de drogue et à saisir plus d’un million de comprimés d’ecstasy, pour une valeur estimée à plus de 40 millions de dinars. Il s’agit de la plus importante saisie de ce type dans l’histoire de la Tunisie, rapporte Mosaique fm.

Intervenant ce mardi 22 avril 2025 lors d’une séance parlementaire en réponse à une question du député Yassine Mami, le ministre de l’Intérieur Khaled Ennouri a livré des détails sur cette opération spectaculaire, qu’il n’a pas hésité à comparer à « des scènes de films hollywoodiens ».

Selon le ministre, les membres du réseau, bien entraînés et issus de grandes organisations criminelles internationales, ont utilisé une stratégie élaborée : plusieurs véhicules et motos de grosse cylindrée ont été lancés simultanément, dans une tentative de diversion, pendant que la cargaison de drogue était dissimulée dans une seule voiture.

La réussite de l’opération est le fruit d’un travail de renseignement pointu mené par la Direction des enquêtes et des renseignements de la Garde nationale. Les autorités ont précisé que ce réseau visait particulièrement les milieux éducatifs et la jeunesse tunisienne, en écoulant de grandes quantités de comprimés d’ecstasy.

Cette opération marque un tournant majeur dans la lutte contre le trafic de drogue en Tunisie et témoigne de la capacité des forces de sécurité à faire face à des réseaux transnationaux de plus en plus organisés.