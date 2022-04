Salve de roquettes vers Israël, frappes aériennes sur Gaza

Des combattants palestiniens ont tiré jeudi une salve de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël qui a mené une série de frappes contre ce territoire sous contrôle de Hamas, faisant craindre une nouvelle escalade militaire sur fond de tensions liées aux lieux saints à Jérusalem.

Mercredi soir, une roquette, la seconde cette semaine, a été tirée depuis la bande de Gaza pour s’abattre dans un champ de la localité israélienne de Sdérot (sud).

Dans la foulée, l’armée israélienne a mené une série de frappes dans le centre de l’enclave palestinienne de 2,3 millions d’habitants, selon des témoins et des sources sécuritaires. Ces frappes n’ont pas fait de victimes.

« Les jets de combat de l’armée israélienne ont ciblé des positions militaires et l’entrée d’un tunnel menant à un complexe souterrain où sont entreposés des produits chimiques utilisés pour propulser les roquettes », a indiqué l’armée israélienne.

Dans un communiqué le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a lui déclaré que ces frappes israéliennes ne font que » renforcer la détermination de notre peuple et de la résistance (…) afin de défendre nos lieux saints à Jérusalem ».

Peu après les frappes israéliennes, quatre autres roquettes ont été tirées vers l’Etat hébreu, où elles ont été interceptées par le bouclier antimissile « Dôme de fer », a indiqué l’armée.

Ces échanges de tirs – les seconds cette semaine et parmi les plus intenses depuis la fin de la guerre de 11 jours entre Israël et le Hamas en mai 2021 – interviennent après des heurts ce weekend entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l’esplanade des Mosquées de Jérusalem.