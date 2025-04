Samhoun: l’hôpital de Mazzouna et des établissements scolaires risquent de s’effondrer

Abdelhakim Samhoun, membre du conseil local de Mazzouna, a indiqué que l’hôpital de Mazzouna, ainsi que l’ensemble des établissements scolaires risquent de s’effondrer.

Il a précisé, au micro d’Expresso, ce mardi 15 avril 2025, que la région vit une journée de deuil après le décès de trois élèves, dans un climat de colère générale parmi les habitants.

Samhoun a souligné que l’ensemble des établissements scolaires de Mazzounasont en ruine et menacent de s’effondrer, sans aucune réaction de la part des autorités locales et régionales. Il a exprimé l’indignation du conseil local face à cette négligence.

Il a ajouté qu’aucune alerte ni mise en garde n’avait été émise par la commission locale de gestion des catastrophes suite au récent séisme survenu à Mazzouna, précisant que la région manque des services publics de base : pas d’antennes de la SONEDE (société des eaux), de la STEG (compagnie d’électricité et de gaz) ni de protection civile, alors que Mazzounaest la plus grande délégation du gouvernorat de Sidi Bouzid avec plus de 30 000 habitants.

Il a également expliqué que l’ambulance qui est intervenue hier sur les lieux de l’accident venait de Regueb, et que les blessés avaient été transférés à Sfax, précisant que l’état des deux élèves blessés est actuellement stable.

« La situation est similaire, voire pire, dans les autres établissements. Le mur de l’école Zahroun et celui de l’école du 2 Mars menacent aussi de s’effondrer », a-t-il ajouté.

Il a précisé que les habitants avaient déjà alerté au sujet du mur de l’Institut de Mazzouna, sans qu’aucune mesure ne soit prise. Le directeur de l’établissement avait adressé plusieurs correspondances à la délégation régionale de l’éducation, restées sans réponse.