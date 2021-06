Sami Fehri libéré après paiement d’une caution de 4 millions de dinars

L’avocat de Sami Fehri, Me Abdelaziz Essid a annoncé sur sa page facebook la libération de son client, ce 18 juin 2021, après le paiement d’une caution de 4 millions de dinars.

Il est à rappeler que la chambre criminelle compétente en affaires de corruption financière a condamné à huit ans de prison Sami Fehri, le directeur de la chaîne El Hiwar Ettounsi et à dix ans de la même peine Belhassen Trabelsi, l’ex-gendre de l’ancien président Zine el-Abidine Ben Ali, le 9 mars dernier.

L’un et l’autre ont écopé d’une amende de 40 MDT. Et ce, dans le cadre de l’affaire des contrats de publicité signés entre Cactus Prod et la Télévision nationale.

La chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de corruption financière près la Cour d’appel de Tunis a décidé une libération provisoire de Sami Fehri assortie d’une caution de 4 millions de dinars.