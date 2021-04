Sami Fehri resterait en prison, n’ayant pas les moyens de payer sa caution!

L’avocat de Sami Fehri, Me Abdelaziz Essid a affirmé, vendredi sur sa page facebook, que son client ne bénéficiera pas de la remise en liberté et restera en prison, car, a-t-il expliqué, il est dans l’incapacité de s’acquitter de la somme de 4 millions de dinars fixée pour sa caution, ses avoirs et biens étant gelés et mis à la disposition de l’affaire dans laquelle il est poursuivi.

Il est à rappeler que le substitut du procureur général à la cours d’appel de Tunis et son porte-parole officiel, Habib Torkhani, avait confirmé à Mosaïque fm que la chambre criminelle compétente dans les affaires de corruption financière a approuvé la demande de libération introduite par les avocat de Sami Fehri sous réserve du paiement d’une caution fixée à 4 millions de dinars, de même qu’elle a renvoyé l’affaire au 6 mai.