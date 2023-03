Sami Khouaja achète pour 26,691 mDt en actions Telnet

Sami Khouaja, fils de l’ancien ministre des télécom de Bourguiba Brahim Khouaja, et qui est président du conseil d’administration de Telnet, a annoncé avoir fait acquisition ce jour de 3.770 actions de Telnet Holding de la famille Frikha (Mohamed, Mehdi et Ines) dont le capital est formé de plus de 12 millions d’actions. Au prix unitaire de 7,080 DT, Khouaja aura ainsi dépensé 26,691 mille DT, pour 0,031 % du capital de la Holding qui réalisait un bénéfice de 4,6 MDT à la mi-2022 pour un total en produits d’exploitation de 6,6 MDT

