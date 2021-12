Sarah Ben Romdhane, oléicultrice : L’huile d’olive coule dans ses veines

Des dizaines de millions d’oliviers, alignés en rangs serrés sur le sol sablonneux, à des kilomètres à la ronde, constituent le noyau silencieux et robuste de la puissance agricole de la Tunisie.

« La Tunisie est le troisième ou le quatrième producteur mondial d’huile d’olive, selon la saison, mais les Français ou les Américains n’ont jamais entendu parler de l’huile d’olive tunisienne », explique Sarah Ben Romdhane, fondatrice de la marque d’huile d’olive artisanale KAÏA. Dans l’imaginaire – et sur les étagères des magasins – de la plupart des coins du monde, l’huile d’olive est strictement le territoire des Italiens, des Grecs et des Espagnols.

« Cela met en évidence un problème : comment pouvons-nous être le troisième plus grand producteur et personne ne nous connaît ?, s’est-elle demandée dans un reportage que lui consacre le site « The National »

Née et élevée à Paris, Ben Romdhane passe ses étés dans la maison ancestrale de sa famille à Mahdia, près d’un autre de leurs trois domaines oléicoles qui appartiennent à la famille depuis le 19ème siècle. L’huile d’olive coule dans ses veines, mais la jeune femme de 28 ans, rédactrice culturelle, n’avait jamais imaginé qu’elle reprendrait une partie de l’entreprise familiale – jusqu’à ce que Covid la frappe et la bouscule de sa routine.

Elle a économisé de l’argent, a quitté son emploi et a persuadé sa famille de la laisser récolter sur quelques centaines d’arbres en novembre 2020 pour tenter quelque chose qu’ils n’avaient pas fait depuis les années 1960 : produire une huile extra vierge d’origine unique, pressée à froid et la commercialiser en Europe comme un produit fier de la Tunisie.

« Il s’agit de récupérer un héritage, de raconter une histoire sur la terre, l’histoire, les gens qui n’est pas vraiment racontée et qui mérite de l’être », a-t-elle déclaré, précisant que la majeure part de l’huile d’olive tunisienne – y compris celle qui provient des domaines de sa famille – est exportée en vrac vers des conglomérats italiens ou espagnols, qui la mélangent à leur propre huile pour créer un goût standardisé et la vendent étiquetée « Produit d’Italie » ou « Produit d’Espagne » sans mentionner son origine.

Gardienne d’un héritage de grande valeur

Pour les agriculteurs qui survivent avec les marges les plus minces sur un marché instable, il est plus facile d’exporter vers l’UE avec une étiquette « Produit de Tunisie » que de s’embourber dans la bureaucratie et de payer des droits de douane élevés, mais dans le processus « notre identité est effacée, même notre terroir est inexistant », a déclaré Ben Romdhane.

L’exportation en vrac récompense également la quantité au détriment de la qualité, poussant les agriculteurs à récolter à des moments inopportuns et à presser leurs olives à haute température pour en extraire davantage d’huile, ce qui donne un goût inférieur et une réputation moyenne à la principale exportation agricole de la Tunisie. Avec le temps, dit-elle, les agriculteurs se sont résignés à ce système.

« C’est un peu comme si je me demandais pourquoi je me souciais de la qualité si personne ne sait qu’elle provient de mes terres ».

Pourtant, l’huile d’olive tunisienne a de quoi se distinguer : cultivée en grande partie dans des domaines biologiques, sans pesticides, la variété d’olives Chemlali, héritage du pays, peut produire une huile aux arômes doux et équilibrés, incroyablement polyvalente, ce que Sarah Ben Romdhane tente de capturer dans l’huile produite par KAÏA.

Son équipe, dont beaucoup de membres sont issus de familles qui travaillent dans l’huile d’olive depuis des générations, récolte les olives à la main sur des arbres sélectionnés sur les 400 hectares du domaine.

Bien que KAÏA ne soit qu’une goutte d’eau dans le vaste réservoir d’huile d’olive tunisienne – ils ont produit environ 1 000 litres d’huile au cours de leur première année – Ben Romdhane espère fonder une entreprise capable de fournir une meilleure vie aux femmes et aux hommes qui connaissent le mieux la terre, et prouver que l’agriculture peut être une source de fierté ainsi qu’un avenir viable pour les Tunisiens de sa génération.

« J’ai l’impression que des projets comme celui-ci peuvent être une réponse plus importante, d’une certaine manière, que le simple fait d’aller voter. L’ambition est de trouver comment je peux, à mon échelle, apporter ce que je peux aux personnes qui partagent ma vision », a-t-elle conclu.