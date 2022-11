Sarcastique, Ghannouchi dit que « mon audition ne fera pas baisser les prix »

Sarcastique et moqueur à l’occasion de son passage devant le juge d’instruction de Sousse, le président du mouvement Ennahdha et du parlement dissout, Rached Ghannouchi, a déclaré, ce jeudi 10 novembre 2022, qu’il ne savait rien du dossier de l’affaire Instalingo, dont il a appris les détails il y a à peine une dizaine de jours.

Selon Mosaique Fm, il a considéré qu’il s’agirait d’accusations à tort, comme c’était le cas dans quatre affaires précédentes. « Il s’agit d’une tentative de détourner l’attention de l’opinion publique des vrais problèmes qui la préoccupent ».

En outre, il a indiqué que sa présence au Tribunal de première instance de Sousse 2 « ne va pas réduire les prix et ne résoudra pas non plus le problème des élections » qui sont « falsifiées publiquement » a-t-il dit. Rached Ghannouchi, qui ne reconnaît toujours pas la dissolution du Parlement, a précisé qu’il est venu, malgré tout, «par respect pour la justice et bien qu’il s’agisse d’un dossier vide». a-t-il précisé.