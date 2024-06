Séance de travail en présence de l’ambassadeur du Pakistan en Tunisie pour booster la coopération bilatérale

Une séance de travail s’est tenue, mardi, au siège de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (URICA) à Sfax, en présence de l’ambassadeur du Pakistan en Tunisie, Javed Ahmed Umrani, lors d’une visite consacrée à la prospection les domaines de coopération bilatérale. La séance a été l’opportunité de convenir de l’organisation de rencontres entre hommes d’affaires des deux pays, en vue d’élaborer un plan d’action qui permettra d’établir des relations de partenariat, de bénéficier des capacités et de l’expertise dont disposent les deux parties. A cet occasion, l’ambassadeur du Pakistan en Tunisie a souligné le rôle primordial qui échoit à la région Sfax, en tant que portail du sud tunisien, pour jeter les fondements de cette coopération, saluant les efforts consentis à cet effet par le président de l’URICA à Sfax, Anouar Triki, en sa qualité de consul honoraire de l’État du Pakistan à Sfax et dans le sud de la Tunisie. A noter que cette séance de travail s’est déroulée en présence des membres du bureau exécutif de l’URICA à Sfax, du directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, et d’un certain nombre d’entrepreneurs.

