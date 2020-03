Secteur public : Le gouvernement suspend le travail avec présence

Le ministre d’Etat auprès du la présidence du gouvernement chargé de la fonction publique et de la lutte contre la corruption a déclaré qu’il a été décidé de suspendre le travail avec présence à partir du 23 mars au 4 avril dans tous les services d’Etat et des Collectivités locales et Institutions publiques à caractère administratif.

Les ministères et les collectivités locales fixeront les services de base et nécessaires qui ne seront pas concernés par la suspension de la présence au travail, rapporte Mosaique fm.

Tous les cadres et agents publics doivent se plier aux règles du confinement sanitaire général et ne pas quitter leur domicile sauf en cas de leur rappel par la direction concernée.

Le travail se poursuit pour les métiers qui peuvent s’effectuer par le télétravail et les services de base doivent s’effectuer avec présence sur les lieux du travail.

Les établissements médiatiques du secteur étatique poursuivent leurs activités et reçoivent les invités avec autorisation de leurs directeurs généraux.