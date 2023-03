Seif Eddine Bejaoui vend des actions Sanimed à Sotemail

Sanimed, filiale de Somocer du groupe de Lotfi Abdennadher, annonce avoir fait acquisition le 13 mars 2023, d’un million, 396 mille et 744 actions de Sotemail pour la somme de plus de 3 MDT (3 002 999,600 DT). Le même jour, la même Sanimed a annoncé la cession par l’ATD Sicar dirigée par Seif Eddine Bejaoui, du même nombre d’actions pour exactement le même prix

« ATD SICAR est une société d’investissement à capital risque du groupe Arab Tunisian Bank créée depuis 2001 et dirigée par Seif Eddine Bejaoui. Elle dit « apporter du financement en capital et en quasi fonds propres (Actions Ordinaires, Obligations Convertibles en actions, CCA,…) aux entreprises Tunisiennes dans toutes les régions du pays et dans divers secteurs d’activités. »

Sanimed a clôturé l’année 2022 avec un chiffre d’affaires global de 58 242 mDT, soit une baisse de 8% par rapport à la même période de 2021. Ses engagements bancaires s’établissent au 31/12/2022 à 109 939 mDT contre un total de 110 701 mDT à la même période de 2021, soit une baisse de 1%. Au 30 juin 2022, Sanimed enregistrait déjà une perte de plus de 2,143 MDT. Sotemail avait fini le 1er semestre de 2022, avec un déficit de 3,126 MDT, en hausse par rapport au déficit de 2,288 MDT de la même période de 2021