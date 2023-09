Séisme au Maroc: L’Algérie ouvre son espace aérien pour acheminer l’aide 

L’Algérie, par la voix du ministère des Affaires étrangères, a présenté « ses sincères condoléances au peuple marocain », suite au séisme, en l’assurant de « sa profonde compassion, en cette douloureuse épreuve.

L’Algérie s’est dit pleinement disposée à fournir des aides humanitaires au Maroc et à mobiliser tous les moyens matériels et humains suite au violent séisme qui a frappé ce pays.

Un communiqué de la présidence de la République a indiqué que cette aide « en solidarité avec le peuple marocain frère », se fera en cas de demande du royaume du Maroc.

Ce dimanche matin, la presse et les réseaux sociaux se font écho des appels à la solidarité.

Les autorités algériennes ont, par ailleurs, décidé d’ouvrir l’espace aérien aux vols pour le transport des aides humanitaires et des blessés. L’espace aérien algérien est, pour rappel, fermé aux avions marocains, civils et militaires, depuis septembre 2021.

En août de la même année, l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, en accusant Rabat d’être à l’origine « d’actes hostiles » contre son voisin.

