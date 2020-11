Séisme en mer Egée : Le bilan s’alourdit à une soixantaine de morts

L’espoir de retrouver des survivants s’amenuisait dimanche 1er novembre dans l’ouest de la Turquie au surlendemain d’un puissant séisme qui a fait au moins 60 morts, selon un dernier bilan des secouristes.

Selon le président Recep Tayyip Erdogan, au moins 58 personnes sont mortes et 896 ont été blessées en Turquie dans ce tremblement de terre qui a aussi tué deux adolescents en Grèce.

Le séisme, dont la magnitude a été évaluée à 7 sur l’échelle de Richter par l’Institut de géophysique américain (USGS) et 6,6 par les autorités turques, s’est produit vendredi après-midi en mer Egée, au sud-ouest d’Izmir, troisième plus grande ville de Turquie, et près de l’île grecque de Samos.

A Bayrakli, ville turque la plus touchée, les secouristes continuaient dimanche de fouiller les décombres de huit immeubles effondrés, selon l’AFAD. Plusieurs dizaines d’entre eux tentaient de déblayer l’un de ces sites, dans un vacarme assourdissant de pelleteuses et de marteaux-piqueurs et sous les regards inquiets de proches de disparus, selon une correspondante de l’AFP.