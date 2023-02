Séisme en Turquie et en Syrie: Saïed ordonne l’envoi d’aides humanitaire vers les deux pays

Le président de la République Kaïs Saïed a ordonné, lundi, l’envoi d’aides humanitaires vers la Turquie et la Syrie, frappées tôt ce matin par un violent séisme qui a provoqué d’importants dégâts humains et matériels.

La Tunisie exprime sa pleine solidarité avec ces deux pays frères et sa disposition à apporter une aide d’urgence aux populations en Turquie et en Syrie pour surmonter les retombées de ce drame humanitaire, lit-on dans un communiqué de la Présidence.

A noter qu’un puissant séisme de 7,8 sur l’échelle de Richter a touché la Turquie et la Syrie, faisant plus de 2300 morts et des milliers de blessés dans les deux pays.

