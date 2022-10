Sellaouti souligne l’importance de la promotion des conditions professionnelles et matérielles des enseignants en tant qu’éléments essentiels du développement de l’enseignement public

Le ministre de l’Éducation Fethi Sellaouti a réitéré, mardi, « l’importance de la promotion des conditions professionnelles et matérielles des enseignants en tant qu’éléments essentiels du développement de l’enseignement public en particulier et de la réalisation du changement souhaité dans le secteur éducatif en général.

Dans un message adressé aux enseignants à l’occasion de la Journée mondiale des enseignants, célébrée le 5 octobre de chaque année, Sellaouti a affirmé, son engagement à continuer de renforcer le dialogue et l’approche participative avec les partenaires sociaux pour résoudre les difficultés professionnelles et instaurer les fondements nécessaires pour permettre aux enseignants de développer leur capacités et leur compétences.

La célébration de la mondiale des enseignants revêt une importance particulière, dans la mesure elle rend hommage à la famille éducative et consolide leur position éminente en milieu scolaire et dans la société en général, précise le texte du message, soulignant que la Journée mondiale de l’enseignant, organisée deux ans et demi après la propagation de la pandémie de Covid-19, a été placée sous le thème: « la mutation du système éducatif commence avec les enseignants » « .

A noter que la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des enseignants le 5 octobre de chaque année depuis 1994, en commémoration à la signature de la recommandation conjointe émise par l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 1966.