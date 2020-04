Sénégal : 11 patients hospitalisés testés négatifs, et déclarés guéris

Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale sénégalais a annoncé, ce mercredi 22 avril 2020, que 11 patients hospitalisés ont été testés négatifs et déclarés négatifs.

Sur 482 tests qui ont été réalisés, 30 se sont avérés négatifs.

Le ministère a indiqué que les cas infectés proviennent de 26 cas contacts suivis par les services du ministère et de 4 cas issus de la transmission communautaire à Touba.

A ce jour, le Sénégal compte 442 cas positifs dont 253 guéris, 6 décès, 1 évacué et 182 encore sous traitement.

Hier, Mardi 21 Avril 2020, le Sénégal a enregistré son sixième cas de décès lié au Covid 19. Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collectives et individuelles.