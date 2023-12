Sénégal : 79 prétendants  postulent à la présidence de la République

Près de 80 personnes ont déposé leur candidature à la présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal avant la date limite de mardi soir, selon le quotidien sénégalais le Soleil. Si le nombre de dossiers déposés au Conseil constitutionnel n’est pas rendu public, le journal explique que la Caisse des dépôts et consignations a réceptionné 79 dossiers – l’organe est chargé de réceptionner les chèques de caution de 30 millions de francs CFA (45 000 euros) nécessaires à la candidature à la présidentielle.

Parmi ces candidatures figurent celles des principaux favoris du scrutin de février prochain : Amadou Ba, membre de la coalition au pouvoir et actuel Premier ministre du Sénégal, l’opposant emprisonné Ousmane Sonko, l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, Karim Wade (en exil et fils de l’ex-président Abdoulaye Wade) et Idrissa Seck, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019.

En juillet, le président Macky Sall, à la tête du pays depuis 2012, a annoncé qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat. Il a désigné Amadou Ba pour lui succéder et représenter la majorité.

