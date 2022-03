Sénégal: le 9e Forum mondial de l’eau se termine à Dakar

Le 9e Forum mondial de l’eau, qui a pris fin vendredi à Dakar après une semaine de travaux, a lancé un appel à la communauté internationale à « garantir le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous ». Organisé par le Conseil mondial de l’eau, il s’est tenu pour la première fois en Afrique subsaharienne.

- Publicité-

Dans un document intitulé « Déclaration de Dakar, un +blue deal+ pour la sécurité de l’eau et de l’assainissement pour la paix et le développement », les participants au forum réclament l’accélération de « l’application du droit à l’eau potable ». Par ailleurs, il s’agit également, recommande le Forum, d’adopter « des plans de gestion durable et intégrée pour préserver les ressources en eau et les écosystèmes ».

Le Forum préconise aussi une « mobilisation des ressources financières » en faveur de l’accès des populations et une « gouvernance » de l’eau qui inclue les secteurs agricole, industriel, de la santé, de la biodiversité, ou encore de l’énergie. Enfin, l’eau doit faire l’objet d’une « coopération renforcée » entre différentes entités, régionales ou internationales.