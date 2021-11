Sénégal: Le numérique pour moderniser l’administration

L’Etat sénégalais forme ses agents sur les enjeux de la digitalisation et les techniques applicables à des projets de transformation de son administration.

Le Sénégal se dote de plus en plus de dispositifs numériques de dernière génération. Mais l’appropriation de ces outils par les agents de son administration laisse à désirer. A travers un atelier de formation dédié à des fonctionnaires de l’Etat, organisé ce lundi à Dakar, le ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications cherche à pallier ce gap, rapporte Apanews.

Du 22 au 25 novembre, les administrateurs seront entretenus sur les enjeux de la transformation numérique, le parcours citoyen et la gestion des processus métiers.

L’objectif, selon le Secrétaire général du ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, Isaac Sissokho, est de former les agents de l’administration à une meilleure appropriation et une meilleure utilisation des outils numériques au service des populations, mais aussi de leur permettre de performer dans leurs activités quotidiennes.

Soulignant la forte numérisation des économies et des investissements, le Représentant adjoint du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Sénégal, El Kebir Mdarhri Alaoui, a de son côté indiqué que « la transformation numérique n’est plus un luxe, mais c’est une priorité. »

Par conséquent, a-t-il dit, « numériser, c’est créer de l’attractivité en termes d’investissement, de transparence mais aussi de redevabilité vis-à-vis des donateurs et des citoyens. »

Pour mener à bien ce processus de digitalisation, El Kebir Mdarhri Alaoui a plaidé pour une mise en cohérence et une coordination dans le déploiement des différents projets ministériels. A l’en croire, cela devrait permettre aux acteurs de saisir l’ensemble des opportunités qu’offre le digital.

Par ailleurs, il a invité les acteurs du public et du privé à travailler ensemble pour la réussite de la stratégie « Sénégal numérique 2025 (SN2025) ». Celle-ci incarne l’ambition du Sénégal de maintenir une position de pays leader innovant en Afrique dans le domaine du numérique.

Elle est constituée de trois prérequis et quatre axes prioritaires articulés autour du slogan « le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant ».

Le coût total du plan d’actions constitué de 28 réformes et 69 projets est de 1.361 milliards de F CFA.