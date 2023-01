Sénégal : Le secteur du tourisme toujours «en convalescence»

C’est le second moteur de l’économie sénégalaise : le tourisme a été frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19 depuis 2020. Les professionnels du secteur se sont réunis ce jeudi 6 janvier, à Dakar pour faire le point sur un secteur encore « en convalescence ».

C’est la haute saison en ce moment au Sénégal, une destination « nature et culture », selon ses promoteurs. Mais malgré une relance des activités dans le tourisme d’affaires, le tourisme de loisirs « continue de souffrir », affirme Mamadou Racine Sy, président des organisations patronales de l’industrie touristique.

« La France est notre principal marché émetteur. Avec la crise en Ukraine, le pétrole, les prix de fret qui ont quintuplé, il y a des problèmes qui peuvent modifier les habitudes de consommation des gens. Et on ne sait pas quelle sera la tendance dans les mois à venir. Il y a eu des mesures prises par le chef de l’État, le président Macky Sall, pour notre secteur, notamment d’ordre fiscal, il faut que ces mesures puissent être prolongées d’au moins un an », demande Mamadou Racine Sy.