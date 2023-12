Sénégal: Les récoltes d’arachide  sont bonnes, mais les prix planchers  sont trop bas

C’est le socle de l’économie rurale au Sénégal. « Quand l’arachide va, tout va », a-t-on d’ailleurs l’habitude de dire. Cette année les pluies ont été bonnes, les récoltes plutôt bonnes et c’est donc une bonne campagne de commercialisation qui devrait avoir démarré.

Mais le problème cette année est le prix plancher de l’arachide pour les producteurs, le minimum en dessous duquel on n’a pas le droit de vendre aux huiliers. De 275 francs CFA l’année dernière, soit 41 centimes d’euros le kg, il est passé à 280 francs CFA cette année, soit 42 centimes le kg. Pour les producteurs, c’est insuffisant, avec des coûts de production estimés à 315/320 francs CFA,soit 49 centimes environ, et donc le risque de vendre à perte. Sidy Ba, secrétaire général de la fédération des producteurs d’arachide, plaide donc pour que le fameux prix plancher soit indexé sur les coûts de production.

Pour cela, il faudrait chaque année calculer combien le producteur a payé en eau, engrais, intrants, etc. pour produire son kilogramme d’arachide. En 2009, le cadre de concertation des producteurs d’arachides avait mené l’enquête pendant trois semaines dans chaque région productrice de cacahuète pour déterminer un prix minimum juste. Avec le système actuel, le risque est que les producteurs délaissent le marché formel et la vente aux unités industrielles pour aller vendre plutôt sur le marché parallèle, dominé par les exportateurs chinois et turcs qui achètent à des tarifs supérieurs à ceux fixés par l’État, délaissant les huileries sénégalaises.

