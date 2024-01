Sénégal : L’UE déploie une mission d’observation électorale

À l’invitation des autorités sénégalaises, l’Union européenne a décidé de déployer une mission d’observation électorale (MOE) au Sénégal pour y observer le déroulement de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

L’UE avait déjà déployé des MOE en 2012 et 2019, ainsi qu’une mission de suivi électoral en 2022.

Josep Borrell, Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a nommé Malin Björk, députée au Parlement européen, comme observatrice en chef de cette mission.

Le Haut représentant Josep Borrell a souligné : « L’invitation des autorités à observer le déroulement de la prochaine élection présidentielle est un nouveau témoignage concret de la solidité du partenariat qui lie le Sénégal et l’UE. La longue tradition démocratique du Sénégal constitue une base solide pour assurer le respect des droits et libertés de tous les Sénégalais tout au long du processus électoral. Sous la direction de la cheffe observatrice, Malin Björk, la MOE de l’UE produira une évaluation détaillée, indépendante et impartiale du processus électoral ».

Pour sa part, Malin Björk a déclaré : « C’est un honneur pour moi de diriger la MOE de l’UE au Sénégal. Grace à cette Mission, nous espérons contribuer à la réalisation d’un processus électoral transparent et inclusif. Nous présenterons les principaux résultats et les recommandations de notre Mission de manière constructive à la fin de notre mandat, contribuant ainsi à identifier des pistes pour accroitre la qualité démocratique des futurs processus électoraux dans le pays ».

