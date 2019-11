Serinus accroît sa production en Tunisie malgré les difficultés sociales

La compagnie pétrolière Serinus Energy a annoncé jeudi une forte augmentation de la production, assez pour compenser la baisse des prix sur l’année à ce jour.

La société basée à Jersey a produit 1 168 barils d’équivalent pétrole par jour au cours des neuf premiers mois de l’année, soit bien plus que les 357 barils par jour, un an plus tôt.

Ceci est dû à l’entrée en production du gisement t Moftinu en Roumanie en avril de cette année et de Chouech en Tunisie au cours du troisième trimestre. La production du troisième trimestre a atteint 2 128 barils d’équivalent pétrole par jour contre 346 barils l’année précédente.

Le chiffre d’affaires de Serinus a plus que doublé, passant de 6,9 millions USD à 15,5 millions USD, le gaz représentant 70% du chiffre d’affaires et les liquides le reste. Et ce, en dépit d’une baisse des prix en Tunisie de 16 % en équivalent baril.

Pour ce qui est de l’avenir, Serinus estime que les perspectives en Roumanie sont toujours bonnes, tandis que les opérations en Tunisie s’intensifient malgré une stagnation due à des “conditions sociales difficiles” dans ce pays.

Les actions n’ont pas été négociées à Londres jeudi après-midi et ont été cotées pour la dernière fois à 9,00 pence par action.