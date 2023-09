S’étalant sur 7 hectares, un nouveau grand projet touristique à Tabarka-Ain Draham

Un nouveau grand projet touristique de qualité viendra bientôt enrichir l’infrastructure touristique dans la zone touristique Tabarka- Ain Draham, à l’initiative d’un homme d’affaires tunisien.

Citant son correspondant régional, Radio Mosaïque FM a rapporté, dimanche 24 septembre, que le gouverneur de Jendouba, Samir Kouka, et le délégué régional au tourisme, Aissa Marouani, ont reçu l’investisseur tunisien qui leur a présenté son projet. Il serait, selon lui, le plus grand projet touristique jamais réalisé dans la zone depuis son lancement. Les travaux de construction démarreront en octobre 2023 et se poursuivront durant trois ans, et ce sur une superficie couvrant 7 hectares, moyennant une enveloppe estimée à 200 millions de dinars.

Le projet comporte une unité touristique, des pavillons touristiques et des espaces commerciaux, outre des centres d’animation. Il devra créer 600 emplois.