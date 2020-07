Numérus clausus au centre de vacances pour enfants à Hammamet

Le centre de vacances et de loisirs pour enfants à Hammamet relevant du ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, accueillera cette année 50 pc seulement des enfants en comparaison au nombre d’enfants accueillis durant les années précédentes, a indiqué dimanche Chokri Maatoug, directeur général de l’enfance au ministère de la femme.

Dans une déclaration à la TAP, Maatoug a ajouté que ce centre estival spécialisé dans l’accueil des enfants sans soutien familial et pris en charge par l’Etat et ceux vivant en milieu familial et pris en charge en demi pension, accueille chaque année 1500 enfants, répartis en 13 sessions.

Cette mesure a été prise afin de garantir une distanciation physique pour assurer la sécurité des enfants et respecter ainsi le protocole sanitaire relatif à la lutte contre le coronavirus, a-t-il précisé.

Cette année a connu une baisse des réservations notamment pour les enfants vivant en milieu familial, a fait remarquer Chokri Maatoug, mettant en relief l’importance de l’activité estivale pour les enfants permettant une dynamique et une interaction contribuant à l’édification de la personnalité de l’enfant et son insertion dans des groupes.

Le nombre total des enfants en charge de l’Etat et sans soutien est de l’ordre de 400 enfants, résidents dans des centres intégrés. Le nombre des enfants pris en charge en demi-pension soit en milieu naturel avec leur famille est de l’ordre de 5 mille enfants.

Le ministère de la femme présente aux enfants vivant avec leur famille des prestations dont le soutien scolaire, un encadrement psychologique et éducatif en plus d’un soutien matériel dont des habits, des fournitures scolaires, outre les activités de loisirs.