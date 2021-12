Sfax: Accélération des procédures de déchargement de deux navires chargés de céréales importées

Les démarches pour le déchargement des cargaisons de deux des quatre navires chargés de céréales importées et qui demeurent immobiles depuis des semaines au large de Sfax pour incapacité de payement de la part de l’Office des céréales, ont été entamées mardi, a affirmé à l’Agence TAP, le directeur régional de l’Office, Radhouan Kammar.

Il a fait savoir que les services concernés, notamment ceux de la santé, du commerce et des douanes, se sont rendus mardi à bord des deux navires en question procédant au prélèvement des échantillons de la marchandise importée et ce pour « effectuer les analyses nécessaires afin d’accélérer les procédures et raccourcir les délais de l’accostage ».

Les deux navires, qui sont entrés au large des côtes de la région depuis fin novembre dernier, sont chargés d’environ 54 tonnes de céréales, a-t-il souligné, ajoutant que les analyses seraient fin prêtes, demain mercredi, alors que l’opération de déchargement sera effectuée au plus tard jeudi 23 décembre courant.

Selon la même source, les efforts sont en cours auprès de la Présidence du Gouvernement qui a fourni « des assurances pour résoudre le problème » à travers l’ouverture de lignes de crédits destinés au payement, dans les prochains jours, des cargaisons des deux navires restants, chargés d’environ 25 mille tonnes de céréales.

A rappeler que quatre navires marchands, battant pavillons étrangers, chargés de blé, d’orge et de farine, restent immobiles, depuis des semaines, aux larges de l’île de Kerkennah (Gouvernorat de Sfax), sans pouvoir accoster le port commercial de Sfax pour décharger leurs cargaisons, en raison de l’incapacité de l’Office des Céréales à assurer le payement de la marchandise importée.