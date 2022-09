Sfax : Accord de principe pour la création d’un établissement de services environnementaux

Un accord de principe pour la création d’un établissement de services environnementaux et de développement durable dans le gouvernorat de Sfax, a été convenu lors des travaux de la deuxième session du conseil régional de Sfax, tenu mercredi.

Dans une déclaration aux médias, le gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh a indiqué que cet établissement dont la création a fait l’objet d’un accord entre le conseil régional de Sfax et les municipalités de Sfax, aura le statut d’un établissement public de coopération municipale, avec pour objectif, la réalisation du développement durable, l’amélioration de la qualité de vie et le suivi de la réalisation des projets liés au traitement et à la valorisation des déchets.

S’agissant de la question environnementale relatives au problème des déchets dans le gouvernorat de Sfax, le gouverneur a souligné qu’un accord a été trouvé, à l’unanimité, pour la consécration de cinq décharges provisoires selon la répartition géographique des municipalités, en attendant le parachèvement des travaux des trois unités de valorisation des déchets dans la région.

A cet égard, la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) s’est déclarée disposée à fournir 100 millions d’euros de financement pour la réalisation de deux unités de valorisation de déchets et de sept stations d’assainissement à Sfax, a rappelé la même source.

Les travaux du conseil régional de Sfax dans sa deuxième session ont également été consacrés à l’examen d’autres préoccupations dans la région, à l’instar de la présence massive des ressortissants des pays de l’Afrique Subsaharienne, devenue une menace pour la paix civile.