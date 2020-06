Sfax: Campagne électorale pour les élections municipales partielles à Jebiniana

La campagne électorale pour les élections municipales partielles de la délégation de Jebiniana (Sfax) prévues le 4 juillet pour les agents de sécurité et l’armée et le 5 juillet pour les autres citoyens, a démarré dimanche à Jebiniana (Sfax) et se poursuivra jusqu’au 3 juillet.

Quatre listes sont en lice: Ennahdha, et 3 listes indépendantes: « Volonté et action », « Jebiniana nous réunit » et « Pour Jebiniana », selon le coordinateur régional de l’Instance régionale des élections de Sfax1, Najeh Belguith.

Le parti Ennahdha promet notamment dans sa campagne, d’améliorer l’infrastructure, de garantir la propreté et l’entretien de l’environnement, d’intervenir auprès des autorités pour la création de puits, périmètres irrigués et pistes agricole et de redynamiser la zone industrielle dans la région, selon Besma Ben Hassoune tête de liste de ce parti.

Quant à la liste « Volonté et action », elle s’engage notamment pour l’amélioration des services publics, l’électrification de tous les chefs lieux des imada et l’accélération de la création d’un abattoir dans la région et le renforcement des activités culturelles et sportives, d’après Jouda Zghidi, sa tête de liste.

De son coté, Abdelhafidh Ouhichi, tête de liste de « Pour Jebiniana », il a affirmé que sa liste promet d’améliorer l’infrastructure dans la région, de régulariser la situation foncière, de renforcer les équipements d’hygiène et de proprété et de promouvoir la zone industrielle ainsi que de créer un marché de gros et un abattoir pour mette fin à l’abattage anarchique des animaux.

S’agissant de la liste » Jebiniana nous réunit », elle s’engage à débloquer les projets de la région notamment la création d’un marché de gros, d’un abattoir et à aménager le théâtre municipal.

L’organisation des élections municipales partielles à Jebiniana intervient après la démission de 14 membres du conseil municipal le 17 décembre 2019. Le conseil municipal de Jebiniana compte 24 sièges qui ont été répartis après les élections de 2018 comme suit: 9 à Ennahdha, 8 Front populaire et 7 pour le parti Nida Tounes.