Sfax-covid19: 5 décès et 129 nouvelles contaminations

Le gouvernorat de Sfax a enregistré 5 décès et 129 nouvelles contaminations par la covid19 durant les dernières 24 heures, selon le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé.

D’après la même source, 13 patients sont admis actuellement dans le service de réanimation de l’hôpital universitaire Habib Bourguiba, 78 hospitalisés au service « Oxygène+ » de l’hôpital universitaire Hédi Chaker et 33 autres accueillis dans des cliniques privées de la région.

Dans le gouvernorat de Sfax, le nombre des morts liés au coronavirus a atteint 161 décès, les contaminés 5890 personnes et les cas de guérison 4636 cas, depuis la propagation du virus.

