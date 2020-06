Sfax: Décés de deux personnes dans la collision d’un train et d’une voiture légère

Deux personnes, un homme et une femme âgés respectivement de 47 et 35 ans sont décédés dimanche après-midi, dans la collision de leur voiture et le train, à Sfax.

Les deux personnes sont morts sur le coup quand leur voiture est entrée en collision avec le train à hauteur du passage à niveau de la région de Sidi Salah, à Sakiet Ezzit (gouvernorat de Sfax).