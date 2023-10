Sfax : Les veux pieux de la ministre Zaafrani Salon Méditerranéen du Bâtiment

Les travaux de la 17ème édition du Salon Méditerranéen du Bâtiment « MEDIBAT » organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, ont démarré, mercredi, au Parc des expositions de Sfax et se poursuivront jusqu’au 07 octobre 2023.

L’édition 2023 de ce salon biennal qui se tient, cette année, sur le thème « Entreprendre pour un bâtiment vert et durable » a attiré selon les organisateurs plus de 150 exposants de 7 pays outre la Tunsie. Il s’agit de la Libye, le Cameroun, la Côte-d’Ivoire, le Congo Brazzaville, le Sénégal, Burkina-Faso et la France). Des visiteurs professionnels venant de 12 pays africains et européens sont également présents d’après la même source.

Inaugurant le salon, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani a souligné que » la transition vers le bâtiment vert et durable déterminera l’avenir du secteur du Bâtiment, face aux nouveaux défis énergétiques, économiques et de développement « .

Elle a fait remarquer que » le secteur du bâtiment et des infrastructures figure parmi les secteurs énergivores, se classant 1er à l’échelle nationale en matière de consommation énergétique avec une part de 36% « .

La ministre a estimé que la crise énergétique que traverse le monde entier et qui a été accentuée par les changements climatiques et la détérioration de la situation environnementale, imposera le recours aux énergies renouvelables et propres et exigera une meilleure coordination à l’échelle planétaire pour une meilleure résilience et un développement durable.

Elle a rappelé que son département œuvre à mettre en place la Stratégie énergétique à l’horizon 2035 et à élaborer la politique urbaine nationale pour la période à venir. Le ministère œuvre également, à relancer le secteur du bâtiment qui contribue à raison de 7% au PIB, attire plus de 25% des investisseurs et offre plus de 400 mille postes d’emploi. La relance de ce secteur passe selon elle, à travers la transition vers la construction écologique.

De son côté, le ministre congolais de la construction, de l’urbanisation et de l’habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, a indiqué que » le salon représente une occasion pour examiner les moyens possibles pour consolider la coopération entre la Tunisie et le Congo Brazzaville, affirmant que ses discussions avec son homologue tunisienne ont essentiellement, porté sur l’expérience tunisienne en matière de logement social et les possibilités de développer la coopération bilatérale en la matière ».

Il a considéré que les entreprises tunisiennes du bâtiment et des travaux publics disposent des compétences nécessaires pour exporter leur savoir-faire à toute la région.

Outre l’espace d’exposition qu’offre le salon, un Pavillon » Fraternité et Coopération Africaine » a été aménagé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax pour accueillir les rencontres BtoB (Business to Business) et BtoG (Business to Government) qui réuniront les délégations étrangères, les donneurs d’ordres, les entreprises et les initiateurs de grands projets participant au salon.